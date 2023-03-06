Политолог Анпилогов: Зеленский встречался с Капустиным за 10 дней до убийства Дугиной
Президент Украины Владимир Зеленский лично встречался с лидером террористической организации «Русский добровольческий корпус» Денисом Капустиным, заявил в эфире ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» публицист и политолог Алексей Анпилогов.
«Правда в том, что лично Зеленский встречался с Капустиным... и он благословил фактически на создание структуры РДК, и уже буквально через 10 дней боевики РДК взрывают Дарью Дугину», - сказал он.
По словам эксперта, в настоящий момент Киев врет о своей якобы непричастности к атаке националистов на мирных жителей сел Брянской области.
Политолог утверждает, что в это же формирование входила и Наталья Вовк, которая является исполнителем подрыва автомобиля Дарьи Дугиной.
Сегодня в ФСБ сообщили, что Денис Капустин является организатором покушения на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, теракта в Брянской области, а также предотвращенной диверсии в Волгоградской области.