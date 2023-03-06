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Политолог Анпилогов: Зеленский встречался с Капустиным за 10 дней до убийства Дугиной

Анна Назайкина
14:49 06.03.2023
По данным ФСБ, Капустин организовал покушение на Константина Малофеева, теракт в Брянской области, а также предотвращенную диверсию в Волгоградской области.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: President Of Ukraine, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Президент Украины Владимир Зеленский лично встречался с лидером террористической организации «Русский добровольческий корпус» Денисом Капустиным, заявил в эфире ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» публицист и политолог Алексей Анпилогов.

«Правда в том, что лично Зеленский встречался с Капустиным... и он благословил фактически на создание структуры РДК, и уже буквально через 10 дней боевики РДК взрывают Дарью Дугину», - сказал он.

По словам эксперта, в настоящий момент Киев врет о своей якобы непричастности к атаке националистов на мирных жителей сел Брянской области.

Политолог утверждает, что в это же формирование входила и Наталья Вовк, которая является исполнителем подрыва автомобиля Дарьи Дугиной.

Сегодня в ФСБ сообщили, что Денис Капустин является организатором покушения на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, теракта в Брянской области, а также предотвращенной диверсии в Волгоградской области.

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