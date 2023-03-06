САУ «Гиацинт-С» ЦВО уничтожили орудия и замаскированные ДОТы противника
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» ЦВО в зоне проведения СВО.
Артиллерийские расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» Центрального военного округа уничтожают артиллерийские орудия и замаскированные ДОТы вооруженных сил Украины.
Военнослужащие используют тактику кочующих орудий, благодаря высокой скорострельности пушки расчеты совершают по 5-6 выстрелов по целям украинских националистов и покидают позиции.
Корректировку огня проводят расчеты беспилотной авиации и разведывательные группы спецназа ЦВО.
Ранее Министерство обороны России показывало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-Б» в зоне специальной военной операции Российской Федерации на Украине. Корректировка огня этих САУ осуществляется при помощи БПЛА и отрядов артиллерийской разведки.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов