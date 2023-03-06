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САУ «Гиацинт-С» ЦВО уничтожили орудия и замаскированные ДОТы противника

06:45 06.03.2023
Расчеты САУ «Гиацинт-С» совершают по 5-6 выстрелов по позициям противника и покидают позиции.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» ЦВО в зоне проведения СВО.

Артиллерийские расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» Центрального военного округа уничтожают артиллерийские орудия и замаскированные ДОТы вооруженных сил Украины.

Военнослужащие используют тактику кочующих орудий, благодаря высокой скорострельности пушки расчеты совершают по 5-6 выстрелов по целям украинских националистов и покидают позиции.

Корректировку огня проводят расчеты беспилотной авиации и разведывательные группы спецназа ЦВО.

Ранее Министерство обороны России показывало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-Б» в зоне специальной военной операции Российской Федерации на Украине. Корректировка огня этих САУ осуществляется при помощи БПЛА и отрядов артиллерийской разведки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов

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