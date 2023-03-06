Путин поддержал идею создания «паспорта семьи мобилизованного»

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Президент Владимир Путин предложил ввести «паспорта семьи мобилизованного», в которых отображаются потребности родственников бойцов, во всей России. Данный проект уже реализуется в Курганской области.

«Идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», - сказал глава государства во время разговора с курганским губернатором Вадимом Шумковым.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил создать фонд помощи участникам спецоперации. Он будет подчинен правительству, а его задачей станет адресная и персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

Позже президент отметил, что забота о тех, кто защищает Россию, является святой обязанностью государства.