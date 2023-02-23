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Путин назвал заботу о защитниках России святой обязанностью государства

Сергей Лебедев
13:35 23.02.2023
Президент сообщил, что фонд по поддержке семей погибших участников СВО будет подчинен правительству.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: РИА Новости
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Забота о тех, кто защищает Россию, является святой обязанностью государства. Об этом заявил президент Владимир Путин после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

«Святая обязанность государства - позаботиться о тех, кто защищает страну», - сказал глава государства в ходе общения с военными.

Также президент сообщил, что фонд по поддержке семей погибших участников СВО, о котором говорилось в послании Федеральному собранию, будет подчинен правительству. Кроме того, Владимир Путин сказал, что будет решен вопрос о приравнивании жителей новых регионов - участников СВО к статусу ветеранов.

Напомним, сегодня в Александровском саду прошла традиционная торжественная церемония, посвященная Дню защитника Отечества. Перед ней глава государства поздравил с праздником министра обороны Сергея Шойгу.

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