У россиян началась четырехдневная рабочая неделя

Выходной день выпадает на среду, а предпраздничный вторник будет сокращен на один час.

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Четырехдневная рабочая неделя с выходным днем по случаю 8 марта началась в России, пишет RT. Вторник - предпраздничный день, он будет сокращен на один час, напомнили в Роструде.

До этого сокращенная рабочая неделя была в связи с празднованием Дня защитника отечества, когда россияне отдыхали с 23 по 2 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в праздничный день. По его прогнозам, 8 марта в Москве и области установится теплая погода. По всему столичному региону от -3...+2 градусов, уточнил метеоролог.