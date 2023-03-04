Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве 8 марта

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По данным Гидрометеоцентра в Международный женский день в Москве и Подмосковье установится весьма теплая погода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился с РИА Новости прогнозом на праздничный день.

«По всему московскому региону 8 марта от минус 3 до плюс 2 градусов. Утром еще легкий морозец, днем – ближе к нулю», - рассказал синоптик.

Несмотря на относительное тепло солнце в праздник столицу не порадует.

«Солнца особого не будет, облачная погода», - отметил эксперт.

По данным метеонаблюдений, в прошлом году в Москве 8 марта была морозная погода в пределах 5-6 градусов ниже нуля, а в 2021 году первый весенний праздник Москва встречала морозом в 7-9 градус ниже нуля и ветром до 7 м/с, но при этом в столице было солнечно.