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«Транснефть» прекратила транспортировку топлива в Польшу

Анастасия Бобылева
14:11 27.02.2023
С польской стороны не пришли маршрутные поручения и оплата, поэтому компания перестала транспортировать нефть в страну.
«Транснефть» прекратила транспортировку топлива в Польшу
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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«Транснефть» сейчас не транспортирует нефть в направлении Польши, об этом сообщил официальный представитель компании Игорь Демин. Он объяснил, что стало причиной такого решения.

По словам Демина, компания транспортирует нефть по экспортному графику, на основании которого прокачку на польские нефтеперерабатывающие заводы нужно было осуществить в последней декаде февраля. Однако польская сторона не оформила маршрутные получения и не оплатила транспортировку.

«Маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были. Кроме того, были внесены оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей. В связи с этим транспортировка нефти в направлении Польши "Транснефтью" не осуществляется», - цитирует ТАСС представителя «Транснефти».

Ранее польский концерн Orlen заявил, что не будет продлевать контракт с «Роснефтью». Председатель правления концерна отметил, что российская нефть уже перестала поступать в страну.

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