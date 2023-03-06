Эксперт Насонов: теракт под Брянском и покушение на Малофеева нужны Зеленскому

По данным ФСБ, готовивший покушение на предпринимателя также организовал нападение на села в Брянской области.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ФСБ РФ

Военный эксперт, кавалер ордена Мужества Роман Насонов в беседе со «Звездой» оценил попытку украинских спецслужб совершить теракт, подорвав автомобиль Константина Малофеева.

Сегодня стало известно, что ФСБ смогла предотвратить покушение на руководителя группы компаний «Царьград». Спецслужба также опубликовала кадры со взрывчаткой, установленной под его автомобилем. Как утверждается, организатором диверсии стал Денис Капустин.

По данным Федеральной службы безопасности, он организовал атаку на села в Брянской области и принял непосредственное участие в ней. Было отмечено, что в ситуации с покушением на Малофеева использовалась схема совершения теракта, реализованная при убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

«Повторить это на самом деле у них (исполнителей. - Прим. ред.) пока не получилось. Они пока смогли изыскать взрывчатое вещество, смогли изыскать и определить машину, где паркуется... Константин Малофеев, и смогли под оперативной игрой приблизиться к данному автомобилю... Данное лицо находилось под контролем. Возможно, нужно было только понимание реальности действий со стороны преступников... Сложного здесь ничего не было», - считает эксперт.

По мнению Насонова, диверсии и теракты, организованные Киевом, связаны со стремлением режима президента Владимира Зеленского отвлечь внимание от неудач и потерь Украины в боевых действиях.

«Я думаю, это некое политическое решение. Со стороны Зеленского... ему нужны свежие люди, которые готовы активно на экране показывать свое противодействие России. Вот он и нашел. Особенно это актуально тогда, когда в Артемовске нет успехов... а вот как-то надо захватывать телевизионный эфир», - сказал он.

По данным ФСБ, Капустин причастен не только к покушению на Малофеева и теракту в Брянской области, он также организовал диверсию с использованием СВУ в Волгоградской области, которую удалось предотвратить российским спецслужбам.