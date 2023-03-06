ФСБ: готовивший покушение на Малофеева организовал теракт в Брянской области

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы организовали покушение на жизнь российского предпринимателя, однако ФСБ удалось предотвратить теракт.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Стоящий за покушением на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева Денис Капустин причастен к другим диверсиям на территории РФ, говорится в сообщении ФСБ.

Речь идет о нападении на села в Брянской области 2 марта этого года, а также об организации теракта в Волгоградской области, который удалось предотвратить в августе прошлого года.

«Был предотвращен организованный Д. Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области», - сообщили в ФСБ.

На кадрах оперативной съемки видно расстрелянный автомобиль с подозреваемыми, а также работу саперов, проверяющих газовые трубы. Теракт был предотвращен, а пытавшиеся осуществить его участники праворадикальных организаций нейтрализованы.

Также утверждается, что Капустин является не только организатором, но и непосредственным участником нападения на села в Брянской области.

Ранее стало известно, что Федеральной службе безопасности удалось предотвратить покушение на Малофеева. На опубликованных кадрах видно, как мужчина что-то устанавливает под припаркованную машину российского предпринимателя. По данным спецслужб, это СВУ, которое планировалось привести в действие.