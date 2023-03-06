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Эксперт Правосудов предсказал рост цен на газ из-за проблем с британским газопроводом

Анна Касаткина
12:55 06.03.2023
Поставки по одному из ключевых в Европе газопроводов остановлены из-за отказа оборудования.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Stefan Sauer, dpa, GlobalLookPress
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Биржевые цены на газ могут подскочить в случае, если Великобритания не восстановит поставки газа в Европу через Бельгию после 8 марта. Об этом в беседе со «Звездой» заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Агентство Bloomberg в воскресенье сообщило о приостановке поставок газа по одному из ключевых в Евросоюзе трубопроводов из-за отказа оборудования. Возобновить подачу топлива планируют 8 марта.

«Если... как они заявляют, до 8 марта, два-три дня (будет закрыт трубопровод. - Прим. ред.), то ничего особо не будет. Если это затянется, это может привести к росту цен (на газ. - Прим. ред.) на бирже», - сказал Правосудов.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что цена на энергоносители для ФРГ останется высокой даже после того, как инфляция снизится. По его словам, такая стоимость газа «станет новой обыденностью».

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