Глава Минфина Германии назвал «новой обыденностью» высокие цены на газ

Министр также призвал изучить вопрос добычи сланцевого газа в Германии методом гидравлического разрыва пласта, который в настоящее время запрещен в стране.

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что цена на энергоносители будет оставаться высокой даже после того, как инфляция снизится. По его словам, такая динамика стоимости газа «станет новой обыденностью».

«Сжиженный газ дороже российского трубопроводного газа по логистическим причинам. Уровень цен останется выше, но без разрушительных пиков», - сказал Линднер в беседе с Bild am Sonntag.

Министр также призвал изучить вопрос добычи сланцевого газа в Германии методом гидравлического разрыва пласта, который в настоящее время запрещен в стране. Так, Линднер отметил необходимость отмены ограничения, так как ФРГ нужно «использовать собственные запасы нефти и газа».

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что компании Росатом, «Новатэк» и «Газпром» занимаются разработкой собственных технологий крупнотоннажного сжижения газа.