Bloomberg: Британия приостановила поставки газа в Европу по крупному трубопроводу

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По техническим причинам Великобритания вынуждена приостановить поставки газа в Европу по одному из самых важных маршрутов через Бельгию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на компанию-оператора Interconnector.

«Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в Европу из Соединенного Королевства через Бельгию, был остановлен из-за отказа оборудования», — следует из сообщения.

Ограничения введены на фоне сократившихся поставок газа из Великобритании на прошлой неделе из-за похолодания в конце зимы и, как следствие, увеличившегося спроса на топливо внутри страны. Это один из ключевых маршрутов для ЕС после сокращения экспорта газа Россией. По предварительным данным, возобновить подачу топлива планируется 8 марта.

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