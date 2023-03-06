ФСБ показала момент закладки взрывчатки под машину Константина Малофеева

Ранее стало известно, что Федеральной службе безопасности удалось предотвратить покушение на российского предпринимателя.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Момент закладки взрывчатки под припаркованный автомобиль председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева попал на камеры наблюдения. Соответствующие кадры опубликовала Федеральная служба безопасности.

На записи видно, как мужчина некоторое время ходит вокруг машины, оглядывается, а затем присаживается к заднему левому колесу и протягивает руку под днище автомобиля, после чего удаляется.

Ранее стало известно, что Федеральной службе безопасности удалось предотвратить покушение на российского предпринимателя Малофеева. Теракт планировали осуществить, подорвав СВУ.

Как отметили в ФСБ, такую же схему совершения теракта ранее использовали сотрудники украинских спецслужб, когда готовили убийство российской журналистки Дарьи Дугиной.

По данным российской спецслужбы, организатором покушения является гражданин РФ Денис Капустин. Как утверждается, он проживает на Украине, его действия контролируются украинской Службой безопасности.

В ФСБ заявили, что Капустин являлся участником и организатором нападения на села в Брянской области, которое произошло в минувший четверг, 2 марта.