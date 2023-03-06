Штурм позиции украинских боевиков в зоне спецоперации от первого лица показали на видео
Минобороны России показало от первого лица боевую работу штурмового отряда Воздушно-десантных войск на одном из направлений специальной военной операции. Десантники уничтожили украинских боевиков, засевших в засаде.
Засаду в одном из зданий на окраине российские военнослужащие обнаружили при освобождении населенного пункта. На ее ликвидацию отправилась штурмовая группа десантников.
Подойдя к зданию под плотной дымовой завесой, военные забросали гранатами отстреливающихся боевиков, а затем ворвались в здание и завершили уничтожение националистов с помощью стрелкового оружия. В скоротечном бою ликвидировано шесть украинских военных, с российской стороны потерь нет.
Ранее «Звезда» показала, как российские разведчики выбивают украинских националистов с их позиций в окрестностях Кременной.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.