Один человек погиб при обстреле украинскими боевиками Юрьевки в ЛНР

В результате применения двух ракет еще двое мирных граждан получили ранения.

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Украинские войска подвергли обстрелу населенный пункт Юрьевка в Луганской Народной Республике. Сообщается, что были выпущены две ракеты из реактивной артиллерии американского производства.

В результате нападения погиб один мирный житель и еще двое человек получили ранения. Об этом информирует представительство СЦКК в ЛНР.

«Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины пгт. Юрьевка (ЛНР) В результате обстрела населенного пункта Юрьевка с применением РСЗО HIMARS (две ракеты) погиб один мирный житель, еще двое мужчин получили ранения различной степени тяжести», - написало представительство в своем Telegram-канале.

Также украинские боевики нанесли удары по Сватово с применением артиллерийского орудия образца стран НАТО - калибром 155 миллиметров. Был выпущен один снаряд. Получила ранения мирная жительница 1982 г.р.

Сутками ранее на Старомихайловку украинские боевики сбросили боеприпас с беспилотника. В конце февраля они выпустили четыре ракеты HIMARS по Стаханову в ЛНР.