Боевики сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку

Об этом рассказали в представительстве ДНР по СЦКК.

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Украинские боевики ударили по поселку Старомихайловка в ДНР, сбросив боеприпас с беспилотника. Об этом сообщает представительство республики в СЦКК.

«Старомихайловка: сброшен боеприпас с БПЛА», - указано в сообщении.

Ранее российские десантники посадили украинский квадрокоптер с помощью противодронового ружья. Такое ружье позволяет «отключать» беспилотники противника на расстоянии один-два километра.