Боевики сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку
Об этом рассказали в представительстве ДНР по СЦКК.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Украинские боевики ударили по поселку Старомихайловка в ДНР, сбросив боеприпас с беспилотника. Об этом сообщает представительство республики в СЦКК.
«Старомихайловка: сброшен боеприпас с БПЛА», - указано в сообщении.
Ранее российские десантники посадили украинский квадрокоптер с помощью противодронового ружья. Такое ружье позволяет «отключать» беспилотники противника на расстоянии один-два километра.