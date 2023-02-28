В стране и мире Украинские боевики выпустили четыре ракеты HIMARS по Стаханову в ЛНР Анастасия Бобылева Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК. © Фото: Максим Захаров, РИА Новости Читайте нас на: Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об очередном обстреле города Стаханов в ЛНР украинскими боевиками. Националисты выпустили четыре снаряда из РСЗО HIMARS. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.30 по н. п. Стаханов (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)», - указано в сообщении. Украина регулярно обстреливает населенные пункты в ЛНР и ДНР, в результате чего зачастую страдают мирные жители. Так, недавно в результате удара боевиков по жилому массиву «Комсомолец» были повреждены несколько жилых домов. Ребенок, находившийся в одном из них, был ранен. Экспертное мнение и аналитика