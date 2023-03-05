PTI: Индия успешно испытала корабельную сверхзвуковую ракету Brahmos

При ее использовании ВМС Индии нанесли точный удар в Аравийском море.

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Испытание индийской корабельной сверхзвуковой ракеты Brahmos прошло успешно. Сообщает агентство PTI со ссылкой на ВМС страны.

«Индийские ВМС нанесли успешный точный удар в Аравийском море с помощью корабельной ракеты Brahmos», - сообщил высокопоставленный военный чиновник Индии.

В агентстве отметили, что разработкой головки самонаведения и ускорителя этой ракеты занималась Организация оборонных исследований и разработок Индии.

Отмечается, что головка самонаведения и ускоритель этой ракеты разработаны Организацией оборонных исследований и разработок Индии.

Ранее в Иране заявили о создании новейшей крылатой ракеты большой дальности, которая способна уничтожать корабли Соединенных Штатов. Ракеты «Паве» могут поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров.

Военные разработки не обошли стороной и КНДР, где сообщили об успешном испытании сверхкрупной РСЗО. Ее рабочие характеристики подтверждали в канун нового года 31 декабря 2022 и 1 января 2023.