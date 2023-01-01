В стране и мире В КНДР успешно испытали сверхкрупную РСЗО Ян Брацкий Ранее официальный Сеул сообщал о пуске Пхеньяном трех баллистических ракет в сторону Японского моря. © Фото: Meng Yongmin, Xinhua, GlobalLookPress Читайте нас на: Военные КНДР сообщили об успешных испытаниях сверхкрупной реактивной системы залпового огня. Рабочие характеристики подтверждали 31 декабря и 1 января, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Снаряды успешно поразили все цели в Японском море. «Второй экономический комитет 31 декабря 2022 года провел контрольно-проверочную стрельбу из представленной Центральному комитету партии сверхкрупной реактивной системы залпового огня с целью подтверждения ее характеристик», - говорится в сообщении. Официальный Сеул ранее сообщал о пуске Пхеньяном трех баллистических ракет в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Ракеты преодолели расстояние в 350 километров и успешно поразили назначенные цели. Тем временем, лидер КНДР Ким Чен Ын призвал наладить в стране массовое производство тактического ядерного оружия, а также существенно нарастить количество ядерных боеголовок. Кроме того, он поручил разработать новейшую межконтинентальную баллистическую ракету. Экспертное мнение и аналитика