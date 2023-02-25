Иран заявил о создании оружия, способного уничтожать корабли США

Как заявил командующий ВВС Ирана Амир Али Гаджизаде, иранские ракеты теперь могут поражать американские корабли в радиусе двух тысяч километров.

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Иранские военные показали новейшую крылатую ракету большой дальности «Паве», передает IRNA со ссылкой на командующего ВВС страны Амир Али Гаджизаде. Сообщается, что ракета способна поражать цели на удалении до 1650 километров.

Помимо этого, Тегеран заявил о разработке новых беспилотников, один из которых может нести несколько бомб. Одна из целей данных разработок уточнил Гаджизаде, сдерживание США.

«С самого начала в ВВС мы стремились сделать возможности и военную машину американцев неэффективными», - сказал он.

Осенью прошлого года Гаджизаде заявил о создании Ираном гиперзвуковой баллистической ракеты. Тогда в США скептически отнеслись к данным сообщениям.

В начале февраля иранские ядерщики заявили о начале разработки крупнейшего месторождения урана в центральном регионе страны. Примерные оценки залежей свидетельствуют о наличии 650 тонн металлического урана и 4600 тонн металлического молибдена, уточнили в Организации по атомной энергии Ирана.