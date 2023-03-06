Всем понятно, что в ближайшее время Артемовск будет освобожден. Теперь задача Киева, уходя, максимально уничтожить все живое. Ни сам Артемовск, ни его жители ему уже не важны.

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На этой неделе подтвердилась информация о прибытии в порт Одессы нескольких бочек американского производства с элементами, которые излучают сильную радиацию. В Краматорск, город, который еще под контролем украинских боевиков, по данным Минобороны, американцы завезли психотропное оружие и в ближайшее время собираются организовать провокацию с использованием токсичных веществ.

Кольцо вокруг Артемовска вот-вот сомкнется - еще дальше по городу продвинулись наши подразделения, еще плотнее сработали заходящие с флангов. Счет уже давно идет на улицы и дома, каждый двор является маленькой крепостью. Наши бойцы ведут тяжелые бои за дорогу на Константиновку на юго-западном обходе Артемовске. Одновременно с этим идет наступление на укрепрайон украинских боевиков в селе Красном. Там плотно работает российская артиллерия и авиация.

Огнем на подавление действуют расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт». Артиллеристы используют тактику кочующих орудий - 5-6 залпов и смена позиций.

Известный украинский боевик с позывным «Мадяр», пропагандист и рупор националистов в этом регионе, поспешил покинуть горячую точку после того, как российские войска подошли вплотную к центру Артемовска.

Противник использует для бегства любые оставшиеся лазейки. Наемники жалуются на непрекращающиеся артобстрелы и приводят печальную для себя статистику - на артемовском направлении, оказывается, те, кто воюет на стороне Украины, долго не живут.

«Много потерь. Средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов», - рассказал американский наемник Трой Оффенбекер.

Другие подразделения тоже отступают хаотично. Часть своих сил украинские боевики вывезли на противоположный берег реки бахмутки, взорвав за собой мост.

При этом в восточной части города еще остаются украинские подразделения. Разрушив переправу, командование украинских боевиков, по сути, бросило своих на убой. А те, кому повезло выжить, обращаются к Зеленскому с просьбами остановить бойню.

Там же, на артемовском направлении, штурмовики захватили опорный пункт националистов, находки на котором удивили даже наших опытных бойцов - среди них шприцы и заповеди украинских «воинов».

Памятка в военном билете - постулаты украинской православной церкви, главный из которых - убить русского человека - грехом не считается. Возможно, этим они оправдывают издевательства над мирными жителями Артемовска. Город сейчас фактически в руинах, боевики без разбора били по жилым домам, а, уходя, взорвали дамбу на водохранилище «Северный ставок» - в результате подвалы, в которых укрывались мирные жители, оказались затоплены.

Все это время люди ждали помощи - и она пришла. Эвакуироваться с передовой помогли российские военные. Семилетняя Кира пережила полгода боевых действий в подвале. Сейчас девочка, ее брат и родители находятся в безопасности. Их вывезли туда, где не стреляют.

Отчаявшись отстоять Артемовск, Киев вернулся к идее создать «грязную» ядерную бомбу - убить все живое радиацией. Не так давно в сеть попали снимки, на которых видны бочки с пометкой «радиационная опасность» в порту Одессы. На неделе в МИД России подтвердили, что на Украину доставили американские контейнеры с веществом «Калифорний-252». Задействованы в этом порты Одессы и Черноморска.

Следом пришла информация о подготовке еще одной диверсии. В Минобороны России заявили о планах Киева провести провокацию с психотропным оружием. В Краматорск прибыл эшелон с контейнерами, в которых находятся отравляющие вещества, провоцирующие галлюцинации, потерю ориентации и острый психоз.

Этот ядерный состав видно на спутниковых снимках Краматорского ж/д вокзала. Их показал на брифинге начальник войск радиохимической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Именно это химическое оружие американская армия использовала во время войны во Вьетнаме. Теперь оно есть на Украине. Снаряжение боеприпасов этими психотропными ядами приведет к страшным последствиям. В ведомстве есть данные, что Украина под контролем США планирует использовать запрещенное оружие в ходе конфликта, чтобы потом обвинить в этом нашу страну.

Американцы еще в 1990-м году заявили о полном уничтожении того самого вещества «БиЗет», которое теперь поставлено на Украину. А значит, по меньшей мере, образцы запрещенного всеми конвенциями химического оружия в США до сих пор существуют. Если его применят - организаторам все равно придется отвечать за последствия.

Ранее в ДНР сообщили, что Киев потерял до 70 процентов опытных военных в Артемовске. Если украинские боевики и будут отправлять дополнительные силы в Артемовск, то это подразделения, «которые им не важны».