Трой Оффенбекер сказал, что ситуация в городе является «хаотичной».

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress

Средняя продолжительность жизни украинского боевика на передовой в Артемовске составляет около четырех часов. Об этом заявил воюющий на стороне националистов бывший пехотинец США Трой Оффенбекер.

«Много жертв. Ожидаемая продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов», - сказал американский наемник в интервью ABC News.

Ранее стало известно, что в ходе боев с российскими войсками погиб бывший американский военный Эндрю Питерс. Он воевал в рядах украинских националистов. Отмечается, что ранее мужчина служил в Афганистане.

Сейчас семья вместе с посольством США в Киеве пытается вернуть останки наемника домой. В Государственном департаменте отметили, что оказывается вся возможная консульская помощь.