Советник Пушилина назвал грамотной работу ВС РФ, которые взяли под огневой контроль все дороги, включая направление на Часов Яр.

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Потери Киева в районе Артемовска составляют до 70 процентов военных из подготовленных подразделений. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Они уже потеряли до 70 процентов, и их вывели на доукомплектование», — заявил Кимаковский.

Он уточнил, что эти цифры касаются именно подготовленных солдат. В связи с чем, если Киев и будет отправлять дополнительные силы в Артемовск, то это уже будут подразделения, «которые им не важны». По словам Кимаковского, сейчас в городе несколько тысяч украинских боевиков, оставленных Киевом «просто на убой».

Советник врио главы ДНР также отметил грамотную работу ВС РФ на подступах к городу, особенно решение взять на огневой контроль все дороги, включая путь на Часов Яр.

Ранее британцы начали пророчить Украине поражение после слов Зеленского об ухудшении ситуации под Артемовском. Они назвали неизбежной победу России.