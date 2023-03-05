Комик Крис Рок впервые рассказал, что чувствует после пощечины Уилла Смита

Он подчеркнул, что не собирается анализировать ситуацию в каких-либо ток-шоу и строить из себя жертву.

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Американский комик Крис Рок рассказал о своих ощущениях после пощечины актера Уилла Смита спустя год после инцидента на церемонии «Оскар», когда Смит дал комику пощечину за неуместную шутку о его жене. Его слова передает издание Variety.

«Все вы знаете, что произошло со мной... Меня ударили год назад... и люди спрашивают: "Было ли больно?". Больно до сих пор», - прокомментировал он на специальном шоу от стримингового сервиса Netflix "Chris Rock: Selective Outrage".

При этом он подчеркнул, что не чувствует себя жертвой и не собирается говорить об этом на ток-шоу. Однако комик отметил, что для ответа на вопрос, была ли пощечина болезненной, достаточно сравнить его телосложение с телосложением Уилла Смита.

«Я зебра, он акула», - шутит Крис Рок.

Инцидент произошел 28 марта 2022 года. На «Оскаре» Рок пошутил о прическе жены Смита, жаловавшейся на выпадение волос. Актер вышел на сцену и ударил его.

Позже Уилл Смит публично принес извинения за недостойное поведение, а Рок признал, что шутка действительно была неудачной, и не стал выдвигать обвинения. Однако общество осудило проявление агрессии со стороны актера, и киноакадемия приняла запретила ему участвовать в своих мероприятиях ближайшие 10 лет.