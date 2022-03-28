Уилл Смит ударил ведущего во время церемонии премии «Оскар»

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Во время вручения церемонии премии «Оскар» американский актер и режиссер Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока. Он вышел на сцену и ударил в верхнюю часть туловища ведущего церемонии.

Прежде Рок пошутил о прическе супруги актера Джейды Пинкетт-Смит, жаловавшейся на выпадение волос. Сев на место, Смит крикнул, что тот «ударил по имени его жены».

Ранее сообщалось, что Уилл Смит получил награду за лучшую мужскую драматическую роль, сыграв в биографии «Король Ричард». Лауреаты «Золотого глобуса» были объявлены в США в начале января.