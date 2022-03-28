Уилл Смит ударил ведущего во время церемонии премии «Оскар»
Так, неудачная шутка ведущего премии Криса Рока вызвала гнев и ругательства известного актера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Во время вручения церемонии премии «Оскар» американский актер и режиссер Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока. Он вышел на сцену и ударил в верхнюю часть туловища ведущего церемонии.
Прежде Рок пошутил о прическе супруги актера Джейды Пинкетт-Смит, жаловавшейся на выпадение волос. Сев на место, Смит крикнул, что тот «ударил по имени его жены».
Ранее сообщалось, что Уилл Смит получил награду за лучшую мужскую драматическую роль, сыграв в биографии «Король Ричард». Лауреаты «Золотого глобуса» были объявлены в США в начале января.