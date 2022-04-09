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Уилл Смит забанен на 10 лет из-за скандала на «Оскаре»

Андрей Неделя
09:13 09.04.2022
Актер ударил ведущего Криса Рока за некорректную шутку в адрес жены Смита, теряющей волосы из-за аутоимунного заболевания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Imagespace, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Актера Уилла Смита больше не пустят на «Оскар». По крайней мере, в ближайшие 10 лет. Такое решение приняла американская киноакадемия, которая является организатором премии. А все из-за скандала на последней церемонии, где актер ударил ведущего Криса Рока за некорректную шутку в адрес жены Смита, теряющей волосы из-за аутоимунного заболевания.

Академия осудила насилие, да еще и в прямом эфире. После этого кионокомпании одна за другой стали приостанавливать проекты с участием актера. Под вопросом даже съемки блокбастера «Плохие парни 4». Не помогло и публичное извинение Уилла Смитта киноакадемии и лично Крису Року.

Главный герой фильма «Хэнкок» заявил, что вышел из себя и был не прав. Рок в свою очередь сказал, что шутка действительно была неудачная и он не будет выдвигать обвинения. Кстати, интересно, что несмотря на запрет киноакадемии на участие актера в мероприятиях, это не запрещает ему претендовать на награды.

Будут ли теперь сотрудничать со Смитом ведущие киностудии мира, учитывая такую репутацию - большой вопрос.

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