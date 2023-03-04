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Ульянов заявил о неготовности Украины к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Вероника Волосунова
21:21 04.03.2023
Осенью прошлого года в МАГАТЭ предложили создать защитную зону вокруг ЗАЭС, согласно которой были бы исключены атаки с ее территории и против нее, но Киев не поддержал эту инициативу.
Ульянов заявил о неготовности Украины к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости
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Украина не готова реализовать инициативу МАГАТЭ, которая предполагает создание защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В сентябре Генеральный директор МАГАТЭ выдвинул инициативу о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. Это предложение (которое исключило бы атаки с территории АЭС и против нее) еще не реализовано. Украина к этому, к сожалению, не готова», - следует из сообщения Ульянова в его Telegram-канале. 

ЗАЭС, расположенная рядом с Энергодаром, регулярно находится в зоне риска из-за обстрелов украинскими боевиками близлежащих городов. В последний раз звуки прилетов снарядов были хорошо слышны в районе промзоны, расположенной недалеко от атомной электростанции.

Ранее появилась информация о том, что Украина пытается завербовать сотрудников ЗАЭС по телефону. Сотрудникам и их семьям поступают угрозы, но они не поддаются на провокации.

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