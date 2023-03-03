Рогов сообщил об обстреле Энергодара украинскими боевиками

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В Энергодаре слышны взрывы. Предварительно сообщается, что там мог быть произведен выстрел из тяжелой артиллерии. Информацию приводит член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительной информации, террористы УГИЛ произвели обстрел из тяжелой артиллерии натовского образца. Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны, расположенной недалеко от ЗАЭС», - написал он в своем Telegram-канале.

Рогов добавил, что подробности будут позже. Ранее он предупредил, что Киев потеряет много живой силы, «если сунется» с наступлением между Крымом и материковой частью России.

Он также добавил, что Россия осведомлена об этих планах и «наши военные готовы защитить границы России от готовящейся агрессии».