В больнице сообщили о тяжелом состоянии Феди из Брянской области после операции

В то же время состояние соответствует периоду после операции - Федя уже ест и пьет, учится двигать руками и ногами, глубоко дышать.

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Состояние мальчика Феди, который получил пулевое ранение из-за действий украинских боевиков, проникнувших на территорию Брянской области, оценивается как тяжелое. При этом оно соответствует нормам в рамках периода после операции, сообщил главврач детской областной больницы Виктор Алекса в эфире телеканала Россия-24.

«Сегодня вторые сутки после операции, состояние мы расцениваем как тяжелое, соответствующее сегодняшнему дню после операции. Послеоперационный период протекает без особенностей, ребенок ест, пьет», - отметил Виктор Алекса.

Главврач добавил, что у Феди все еще сохраняется болевой синдром. Однако для быстрого восстановления ему необходимо больше двигать руками и ногами и поглубже дышать, над чем сейчас работают медики. Лечение мальчика уже расписано, ему оказывают всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что Федора наградили медалью «Доблесть и отвага». Он спас жизнь двум школьницам, которые оказались в опасной ситуации под обстрелом украинских боевиков. Даже получив пулевое ранение, он сделал все возможное, чтобы девочки оказались в безопасности.