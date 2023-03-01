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Лавров проводит встречу с турецким коллегой на полях совещания глав МИД G20 в Индии

Андрей Аркадьев
Дария Сенникова
13:30 01.03.2023
Министры иностранных дел ведущих стран мира собираются в Дели на двухдневный саммит «Большой двадцатки».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу со своим коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу в конференц-зале одного из отелей. Встреча с главой индийского Министерства иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром в Хайдерабадском дворце завершилась.

Далее запланировано посещение выставки «Лев Толстой - Махатма Ганди». Переписка русского писателя и Ганди стала символом дружбы народов России и Индии. В завершение дня будет встреча с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виэйрой.

И уже завтра состоится встреча всех министров «двадцатки». Ожидается участие 40 делегаций. Это будет одно из крупнейших собраний министров иностранных дел, которое принимает какая-либо страна во время председательства в «Большой двадцатке». Местом проведения станет культурный центр комплекса президентского дворца Раштрапати-Бхаван.

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в срыве подписания заявления по итогам министерской встречи G20.

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