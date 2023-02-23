Врачи боятся будить находящегося в медикаментозном сне Костомарова

После процедуры чистки крови, лечащие врачи Романа Костомарова рассчитывали на положительную реакцию его иммунной системы.

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Врачи опасаются выводить фигуриста Романа Костомарова из состояния медикаментозного сна из-за его крайне тяжелого состояния после очередного инсульта.

«Отек перешел в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются. Офтальмологи регулярно его осматривают. Пока все в отеках и о чем-то говорить рано», - сообщили «Известия».

Источник издания сообщил, что медики оценивают шансы на выздоровление пациента «50 на 50».

«Если иммунная система не сможет бороться, то и лекарства никакие не помогут. Когда ему очищали кровь, ждали, что иммунка даст положительную динамику», - добавил источник.

Ранее стало известно, что Роман Костомаров ослеп на один глаз. После очередного ухудшения его состояния, врачи были вынуждены удалить хрусталик. Незадолго до этого стало известно о поражении четверти головного мозга фигуриста. Медики обнаружили в лобной доле кровоизлияние и гематому. Новые образования также нашли в правой затылочной и левой теменной областях, наблюдается развитие внутримозговой гематомы больших полушарий.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией. В больнице его состояние резко ухудшилось. Спортсмена подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Из-за сепсиса хирурги были вынуждены частично ампутировать Костомарову ноги и пальцы рук.