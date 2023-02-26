В Берлине более 25 тысяч человек вышли на протест против поставок оружия Украине

Люди требуют от правительства ФРГ перейти к мирным инициативам.

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В Берлине тысячи человек вышли на акцию по поддержке мирных инициатив и против поставок оружия Украине. Об этом сообщает RT.

Выйти на улицы людей призвали депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт, а также представители правой партии «Альтернатива для Германии».

По предварительной оценке, в акции участвовали свыше 25 тысяч человек. Они несли плакаты с лозунгами «Дипломатия, а не оружие», «Немецкое оружие снова убивает русских и украинцев» и другие.

Ранее Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma Алиса Шварцер опубликовали портале Change.org петицию под названием «Манифест за мир» . Она призывает к прекращению поставок оружия на Украину и немедленному началу переговорного процесса. Свои подписи под документом оставили 69 человек, включая известных политиков, журналистов, деятелей искусств, ученых и представителей немецкого бизнеса. По состоянию на 1.15 мск 26 февраля она собрала 663 241 подписи.