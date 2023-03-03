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Bloomberg: Байден может надавить на Шольца, чтобы перенести военные производства в США

Марина Крижановская
13:50 03.03.2023
В СМИ отметили, что Байден усердствует для увеличения поставок вооружения киевскому режиму и поэтому может обсудить с Шольцем «увеличение кооперации по наращиванию производств».
Bloomberg: Байден может надавить на Шольца, чтобы перенести военные производства в США
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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По информации американской прессы, главной темой предстоящего в пятницу визита канцлера Германии Олафа Шольца в США станет сохранение поставки вооружения украинским националистам.

«Немецкий лидер может прибыть в США под давлением президента США Джо Байдена, борющегося за производство достаточного количества амуниции для украинских националистов. Вероятнее всего, два лидера обсудят пути увеличения кооперации по наращиванию производств», - сообщает издание Bloomberg.

Отмечено, что данный визит для 64-летнего Шольца в Белый дом станет вторым с 2021 года - с момента вступления в должность. Также приводятся слова официального представителя Совета по национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который сказал, что два лидера, вероятнее всего, обсудят недавние переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, предстоящий саммит НАТО и отношения с Китаем.

Ранее другое американской издание писало, что объем обещанных Украине европейских танков похож на «ручеек». Авторы материала отмечают, что реальное количество единиц техники, которую Запад готов направить спустя месяц после одобрения поставок Киеву немецких танков Шольцем, мало и свидетельствует о неподготовленности вооруженных сил Европы.

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