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Новый маршрут из Крыма позволил проехать более 70 тысячам единиц автотранспорта

Марина Крижановская
06:48 03.03.2023
Согласно статистике, первые три раза водители едут в организованной колонне, затем переходят на самостоятельное движение.
Новый маршрут из Крыма позволил проехать более 70 тысячам единиц автотранспорта
© Фото: РИА Новости
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Новый маршрут из Крыма по новым российским регионам имеет постоянно растущий трафик. Он безопасен для водителей, им воспользовались уже более 70 тысяч единиц транспорта. Об этом рассказал замминистра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«С 10 октября 2022 года по новому маршруту проехало более 70 тысяч единиц транспортных средств. Информации о каких-либо инцидентах не поступало. Все меры безопасности при движении организованных колонн либо самостоятельном движении обеспечиваются на достаточном уровне», - сообщил он в беседе с ТАСС.

Лукашенко добавил, что трафик возрос: сейчас проходит от 300 до 700 машин только в сторону Крымского полуострова. Также он сообщил, что водители переходят на самостоятельное движение, отказываясь от передвижения в организованной колонне.

«Как показывает статистика, водители первые три раза подают заявки на передвижение в организованной колонне. Далее они переходят на самостоятельное движение. Сейчас примерно треть - это организованные колонны и две трети общего потока транспортных средств движется самостоятельно», - пояснил он.

Ранее 23 февраля все полосы Крымского моста открыли для движения. Восстановительные работы после произошедшего 8 октября теракта завершились с опережением срока на 39 дней.

Также вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что железнодорожную часть Крымского моста восстановят к лету 2023 года. Он пояснил, что один пролет полноценно функционирует, другой «немножко пострадал», но принято решение его восстановить для применения в случае увеличения грузовых и пассажирских поездов. 

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