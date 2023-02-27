Хуснуллин заявил, что железнодорожную часть Крымского моста восстановят к лету 2023 года

Ранее все полосы моста для автомобильного движения были открыты.

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Пострадавшую от взрыва железнодорожную часть Крымского моста восстановят. Один пролет полноценно функционирует, другой - «немножко пострадал», но принято решение его восстановить для применения в случае увеличения грузовых и пассажирских поездов. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Что касается железнодорожной части. Она - там же, тоже у нас два пролета. По одному идет полноценная работа, поезда идут. Вторая часть <...> ее мы закончим к середине лета», - рассказал он в разговоре с телеканалом «Россия-24».

Хуснуллин пояснил, что при ремонте применяются уникальные технологии, благодаря которым пролеты будут поднимать специальными подъемными кранами с воды.

Вице-премьер добавил, что восстановление автомобильного движения осуществлено с опережением графика. На подобные работы, по его словам, в обычном режиме требуется порядка года.

«Уже 5 декабря с опережением срока на две недели мы открыли правую часть моста, получившую наибольшие повреждения. Далее приступили к левой части моста - она была восстановлена тоже с опережением графика более, чем на месяц», - пояснил Хуснуллин.

Напомним, 23 февраля все полосы Крымского моста были открыты для движения. Оно было запущено после успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста.