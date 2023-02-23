Все полосы Крымского моста открыли для движения

Работы по восстановлению завершились с опережением срока на 39 дней.

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Сегодня полностью открыли автомобильное движение на всех полосах Крымского моста. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. Работы по восстановлению завершились с опережением срока на 39 дней.

«После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам», - сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, очень знаково, что Крымский мост открыт после теракта именно в День защитника Отечества. Он отметил, что строители также проявили себя как настоящие защитники Отечества.

Напомним, взрыв на Крымском мосту прогремел утром 8 октября. Был подорван грузовик. Тогда в результате произошедшего обрушилась часть шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда. Сообщалось о четырех погибших.