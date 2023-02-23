В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Все полосы Крымского моста открыли для движения

Сергей Лебедев
11:40 23.02.2023
Работы по восстановлению завершились с опережением срока на 39 дней.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Сегодня полностью открыли автомобильное движение на всех полосах Крымского моста. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. Работы по восстановлению завершились с опережением срока на 39 дней.

«После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам», - сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, очень знаково, что Крымский мост открыт после теракта именно в День защитника Отечества. Он отметил, что строители также проявили себя как настоящие защитники Отечества.

Напомним, взрыв на Крымском мосту прогремел утром 8 октября. Был подорван грузовик. Тогда в результате произошедшего обрушилась часть шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда. Сообщалось о четырех погибших.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:08 В стране и мире
Видео
Путин поздравил Шойгу с Днем защитника Отечества и пожал ему руку
12:38 В стране и мире
SHOT: пакет с ручными гранатами найден на территории посольства Швейцарии в Москве
12:26 В стране и мире
Взрыв произошел в центре Одессы
12:13 В стране и мире
Telegraph: министр обороны Великобритании готов отправлять Киеву новые танки взамен подбитых
10:45 В стране и мире
Видео
Премьер Испании приехал на поезде на Украину
Популярное
Видео
Путин выступил на одной сцене с героями спецоперации
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.