Компании Илона Маска отказали в испытаниях мозговых чипов на людях

С одной стороны, революционные чипы обещают помочь в лечении паралича или слепоты, с другой - они небезопасны для здоровья человека, так как могут мигрировать на другие участки мозга.

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Как утверждают в компании Илона Маска, чипы представляют собой революционные импланты, созданные, чтобы помочь преодолевать людям такие состояния, как паралич или слепота. В то же время, по словам экспертов, у такого изобретения много рисков для здоровья человека, сообщают Известия.

По словам экспертов издания, у микросхем могут возникнуть проблемы с литиевой батареей, которую сложно устанавливать и извлекать. Кроме этого, чип и его провода могут мигрировать в другие участки мозга, что также не является безопасным.

Ранее Илон Маск рассказал о «назначении» пса новым гендиректором Twitter. Пес по кличке Floki даже поставил свою первую печать в виде следа от лапы на документы. Согласно информации от Bloomberg, Маск занял первое место в рейтинге богатейших людей Земли.