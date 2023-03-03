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Компании Илона Маска отказали в испытаниях мозговых чипов на людях

Вероника Волосунова
22:52 03.03.2023
С одной стороны, революционные чипы обещают помочь в лечении паралича или слепоты, с другой - они небезопасны для здоровья человека, так как могут мигрировать на другие участки мозга.
Компании Илона Маска отказали в испытаниях мозговых чипов на людях
© Фото: Hannibal Hanschke dpa Globallookpress
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Как утверждают в компании Илона Маска, чипы представляют собой революционные импланты, созданные, чтобы помочь преодолевать людям такие состояния, как паралич или слепота. В то же время, по словам экспертов, у такого изобретения много рисков для здоровья человека, сообщают Известия.

По словам экспертов издания, у микросхем могут возникнуть проблемы с литиевой батареей, которую сложно устанавливать и извлекать. Кроме этого, чип и его провода могут мигрировать в другие участки мозга, что также не является безопасным.

Ранее Илон Маск рассказал о «назначении» пса новым гендиректором Twitter. Пес по кличке Floki даже поставил свою первую печать в виде следа от лапы на документы. Согласно информации от Bloomberg, Маск занял первое место в рейтинге богатейших людей Земли.

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