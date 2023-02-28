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Bloomberg: Маск занял первое место в рейтинге богатейших людей Земли

Марина Крижановская
06:53 28.02.2023
Второе и третье места разделили француз Бернар Арно и американец Джефф Безос.
Bloomberg: Маск занял первое место в рейтинге богатейших людей Земли
© Фото: Patrick Pleul dpa Globallookpress
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Американский бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь стал самым богатым человеком планеты.

Сообщается, что рост акций компании Tesla по производству электромобилей обеспил Маску первую строчку в рейтинге. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

На втором месте француз Бернар Арно, его состояние оценивается в 185 миллиардов долларов. Знаменитые американские миллиардеры Джефф Безос, Билл Гейтс и Уоррен Баффетт разделили 3-ье, 4-ое и 5-ое места соответственно. Их состояние оценивается в 117, 114 и 106 миллиардов долларов. Завершает список из 100 богатейших людей Земли бизнесмен из Сингапура Ли Сайтинг с состоянием 16,5 миллиардов долларов.

Несколькими днями ранее бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что не имеет никаких сомнений, что на Украине в 2014 году произошел госпереворот. Маск прокомментировал статью о том, что свержение демократически избранного президента стало «последней каплей» для России.

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