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Семьи погибших при нападении на брянские села получат по 1 миллиону рублей

Игнат Далакян
17:35 03.03.2023
Администрация Климовского района также сообщила, что пострадавшие при нападении украинских боевиков получат по 500 тысяч рублей.
Семьи погибших при нападении на брянские села получат по 1 миллиону рублей
© Фото: ТРК "Звезда"
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Пострадавшие при нападении украинских националистов на села в Брянской области получат по 500 тысяч рублей, а семьи погибших по миллиону рублей. Об этом сообщили в администрации Климовского района.

«Подписано распоряжение губернатором Брянской области о выплате компенсаций гражданам, получившим вред здоровью, в размере 500 тысяч рублей, семьям погибших - в размере 1 миллиона рублей», - передает РИА Новости сообщение администрации региона.

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что факт применения оружия натовского производства украинскими боевиками, которые проникли на территорию Брянской области и открыли огонь по мирным жителям, заставляет задаваться вопросом о причастности стран НАТО к этому теракту.

Напомним, что 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Преступники, вооруженные оружием натовского производства, открыли огонь по гражданскому автомобилю. В результате теракта погиб один человек и был ранен ребенок.

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