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В МИД РФ заявили, что возникает вопрос о причастности стран НАТО к теракту в Брянской области

Игнат Далакян
15:08 03.03.2023
В МИД РФ решительно осудили теракт в Брянской области.
В МИД РФ заявили, что возникает вопрос о причастности стран НАТО к теракту в Брянской области
© Фото: ТРК "Звезда"
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В теракте в Брянской области украинские националисты использовали оружие НАТО, в связи с чем возникает вопрос о квалификации стран-членов Североатлантического альянса как соучастников и спонсоров терроризма. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Российской Федерации.

«Украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО», - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.

Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, в связи с совершенными убийствами в Брянской области из оружия натовского производства, возникает вопрос о квалификации стран участников военного блока в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Москва решительно осуждает данный теракт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будут приняты меры по недопущению подобных случаев в будущем. Согласно его словам, совершенный в Брянской области украинскими боевиками теракт будет внимательно разбираться.

Напомним, 2 марта группа украинских националистов проникла на территорию Брянской области. Преступники расстреляли гражданскую машину, в результате чего был убит один человек и ранен ребенок. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал совершенное украинскими боевиками действие терактом.

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