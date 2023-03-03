В Брянске на телебашне включат подсветку в поддержку мальчика Феди

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В Брянском областном радиотелевизионном центре планируют включить подсветку со словами «Федя, ты - наш герой!», чтобы поддержать мальчика Федю, который, получив пулевое ранение в спину, спас двух девочек от диверсионно-разведывательной группы украинских националистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Брянского ОРТПЦ Ирину Малявко.

Напомним, 2 марта стало известно о проникновении в Брянскую область диверсионно-разведывательной группы со стороны Украины. Они обстреляли автомобиль «Нива», который следовал с детьми в школу. Водитель погиб, а Федя получил пулевое ранение из натовского оружия, но, несмотря на это, спас двух девочек. Президент России Владимир Путин восхищен героическим поступком мальчика, а местные власти уже готовят документы для награждения Феди медалью «За отвагу».

Федю успешно прооперировали в тот же день. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей. Сегодня его перевели из реанимационной в обычную палату. Мама Феди впервые встретилась с сыном после его ранения и не сдержала слез.