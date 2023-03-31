NYT: адвокат Трампа сообщила, что он явится в верховный суд для предъявления обвинений

Ранее он назвал эти обвинения политическим преследованием и вмешательством в выборы президента, назначенные на 2024 год.

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Дональд Трамп, президент США в 2016-2020 годы, явится в верховный суд в Манхэттене, штат Нью-Йорк. Об этом стало известно вечером в четверг после широко распространившихся обвинений в его адрес жюри присяжных.

Газета The New York Times утверждает, что офис окружного прокурора подтвердил предъявленное Трампу обвинение. Также сообщается, что «прокуратура связалась с адвокатом г-на Трампа, чтобы согласовать его выдачу». Газета сообщает, что его адвокат Сьюзен Нечелес сказала, что экс-президент явится для предъявления обвинений в суд в Нью-Йорке во вторник, 4 апреля.

Ранее жюри присяжных предъявило обвинения Трампу по делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему компании Trump Organization, а также о якобы заплаченной крупной сумме одной из актрис за молчание о предполагаемом романе.

После этого сам Дональд Трамп назвал вмешательством в выборы 2024 года выдвинутые против него обвинения. Также он сказал, что прокурор Манхэттена Элвин Брэгг обслуживает интересы нынешнего главы США Байдена.