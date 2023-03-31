CNN: жюри присяжных предъявило обвинения Трампу

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По сообщениям американских СМИ, экс-главе США могут предъявить обвинение. Об этом уже проголосовало большое жюри присяжных Манхэттена.

Ему вменяется вина по делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему компании Trump Organization, а также о якобы заплаченной крупной сумме одной из актрис за молчание о предполагаемом романе. Все это, по мнению СМИ, может привести к разрушительным для страны последствиям.

Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что, вероятнее всего, данное событие будет иметь большой резонанс по всем США. Никогда ранее ни один из американских руководителей не сталкивался с уголовными обвинениями.

«Это решение наверняка вызовет шок по всей стране, столкнув американскую политическую систему, которая никогда не видела, чтобы ни один из ее бывших лидеров столкнулся с уголовными обвинениями, не говоря уже о том, чтобы снова баллотироваться в президенты, в неизведанные воды», - говорится на сайте телеканала.

Также есть версия, что в ближайшие дни от Трампа могут потребовать явиться в суд для предъявления обвинений. Адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что тот «является жертвой коррумпированной и искаженной версии американской системы правосудия и истории, и он будет оправдан».

Немногим ранее другой телеканал - Fox News - сообщал, что Трамп лидирует среди республиканцев-кандидатов на пост главы США в 2024 году. Трампа поддерживает более 50% опрошенных. Из 15 объявленных и потенциальных кандидатов респонденты выбрали предпочтительный вариант.