Кремль: решений о введении военного положения из-за теракта в Брянской области не принималось

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Кремле заявили, что не принимали решений о введении военного положения из-за украинского теракта в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось», - сказал Песков журналистам.

Кроме этого, пресс-секретарь президента России заметил, что теракт будет внимательно разбираться. Кроме того, будут предприняты меры для того, чтобы подобное не повторялось.

Ранее сообщалось, что улучшилось самочувствие раненного украинскими диверсантами мальчика Федора.