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Кремль: решений о введении военного положения из-за теракта в Брянской области не принималось

Тимур Шерзад
13:42 03.03.2023
Дмитрий Песков подчеркнул, что введение военного положения - прерогатива президента.
Кремль: решений о введении военного положения из-за теракта в Брянской области не принималось
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Кремле заявили, что не принимали решений о введении военного положения из-за украинского теракта в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось», - сказал Песков журналистам. 

Кроме этого, пресс-секретарь президента России заметил, что теракт будет внимательно разбираться. Кроме того, будут предприняты меры для того, чтобы подобное не повторялось

Ранее сообщалось, что улучшилось самочувствие раненного украинскими диверсантами мальчика Федора.

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