Житель Брянской области заявил, что во время теракта люди не паниковали

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Местный житель села Сачковичи в Брянской области рассказал, как люди отреагировали на новости о проникновении украинской ДРГ в регион. По его словам, никто не паниковал и шума вокруг произошедшего практически не было.

«Особой суматохи не было, все нормально почти», - заявил Михаил.

Сачковичи находятся всего в 15 км от Любечан, куда вторглись украинские диверсанты. Дорога к Любечанам перекрыта, и проехать дальше можно только в объезд, однако перед этим полиция досматривает все проезжающие автомобили.