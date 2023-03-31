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В МО РФ заявили о том, что враг потерял до 260 боевиков за сутки на Донецком направлении

15:43 31.03.2023
Также на Донецком направлении неприятель потерял за сутки четыре БМП, шесть автомобилей, четыре пикапа и гаубицу Д-30.
В МО РФ заявили о том, что враг потерял до 260 боевиков за сутки на Донецком направлении
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России сообщили, что враг на Донецком направлении потерял за сутки до 260 боевиков. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30», - заявил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение вооруженным формированиям Украины под Новомихайловкой и Угледаром. Представитель российского оборонного ведомства добавил, что общие суточные потери неприятеля на данных направлениях  составили до 35 человек. Помимо живой силы, уничтожены несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30 и Д-20. На Херсонском направлении уничтожены до 30 украинских боевиков, 16 автомобилей и самоходная гаубица «Акация».

На Купянском направлении неприятель также понес потери в личном составе. Как утверждает Конашенков, уничтожено до 30 украинских боевиков. Также украинская сторона недосчиталась двух боевых бронированных машин, автомобиля и гаубицы Д-20.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение украинским боевикам в районе населенного пункта Червоная Диброва. Суточные потери противника составили до 85 человек, уничтожены три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинского склада топлива в Херсонской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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