МО РФ: авиация группировки «Центр» ударила по скоплению личного состава и техники боевиков

В результате работы армейской и штурмовой авиации неприятель понес потери в технике и личном составе.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России рассказали об авиаударах, которым подверглись украинские боевики на Червоно-Дибровском участке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Все началось с того, что разведчики вскрыли перемещение украинского взвода на бронемашинах, а также местоположение техники 95-й десантно-штурмовой бригады врага.

По этим целям и отработала армейская и штурмовая авиация группировки «Центр». Противник понес потери в личном составе и технике.

Кроме этого, Савчук рассказал об артиллерийском ударе, в результате которого противник понес потери и рассредоточился по лесному массиву. Все началось с работы расчетов беспилотников, которые при помощи «Орлана-10» вскрыли скопление пехоты и бронетехники 66-й мехбригады врага. И по этим координатам уже отработала артиллерия.

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что на Авдеевском направлении был вскрыт и уничтожен вражеский пункт временной дислокации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.