МО РФ: в Херсонской области уничтожен склад топлива украинских боевиков

Уничтоженный склад находился в районе населенного пункта Отрадокаменка и принадлежал 126-й бригаде территориальной обороны Украины.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении склада топлива украинских боевиков. Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 74 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска врага в 76 районах.

Российские зенитчики за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, а также три украинских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Маринское и Зеленый Под в Херсонской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 404 самолетов, 227 вертолетов, 3 625 беспилотников, 415 ЗРК, 8 487 танков и других боевых бронированных машин, 1 076 боевых машин РСЗО, 4 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 231 единицы специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил, что враг потерял до 260 боевиков за сутки на Донецком направлении

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.