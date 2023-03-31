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МО РФ: в Херсонской области уничтожен склад топлива украинских боевиков

15:47 31.03.2023
Уничтоженный склад находился в районе населенного пункта Отрадокаменка и принадлежал 126-й бригаде территориальной обороны Украины.
МО РФ: в Херсонской области уничтожен склад топлива украинских боевиков
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщает об уничтожении склада топлива украинских боевиков. Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. 

«В районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области уничтожен склад топлива 126-й бригады территориальной обороны», - заметил Конашенков. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 74 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска врага в 76 районах. 

Российские зенитчики за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, а также три украинских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Маринское и Зеленый Под в Херсонской области. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 404 самолетов, 227 вертолетов, 3 625 беспилотников, 415 ЗРК, 8 487 танков и других боевых бронированных машин, 1 076 боевых машин РСЗО, 4 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 231 единицы специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил, что враг потерял до 260 боевиков за сутки на Донецком направлении 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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