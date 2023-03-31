Путин присвоил наименования гвардейских артбригаде и авиаполку

За массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом, гвардейскими стали 236-я артиллерийская бригада и 2-й смешанный авиаполк.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования гвардейских 236-й артиллерийской бригаде и 2-му смешанному ордена Суворова авиационному полку.

Почетные наименования были получены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Также Путин указал на важность повышения роли РФ в решении мировых проблем.

А «Звезда» тем временем показала кадры удара российских «Гиацинтов» по позициям боевиков под Угледаром.