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Путин присвоил наименования гвардейских артбригаде и авиаполку

Тимур Шерзад
14:51 31.03.2023
За массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом, гвардейскими стали 236-я артиллерийская бригада и 2-й смешанный авиаполк.
Путин присвоил наименования гвардейских артбригаде и авиаполку
© Фото: Sergei Ilyin, Kremlin Pool, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования гвардейских 236-й артиллерийской бригаде и 2-му смешанному ордена Суворова авиационному полку

Почетные наименования были получены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. 

Также Путин указал на важность повышения роли РФ в решении мировых проблем.

А «Звезда» тем временем показала кадры удара российских «Гиацинтов» по позициям боевиков под Угледаром.

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