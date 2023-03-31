Путин указал на важность повышения роли РФ в решении мировых проблем

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Президент России Владимир Путин указал на важность укрепления суверенитета РФ и повышения роли страны в решении мировых проблем. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Совета безопасности.

«В перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка», - заявил Путин.

Также президент призвал представителей внешнеполитического ведомства уделить внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнерами и созданию условий отказа недружественных стран от враждебной политики.

Сегодня, 31 марта, президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой редакции концепции внешней политики РФ. В документе обозначены принципы дипломатической деятельности с учетом изменений в международной жизни.